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Медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19

11:00, 13.08.2020
Медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Медицинский центр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и пневмонию. Об этом рассказали в Миндраве Татарстана.

Реабилитация включает в себя консультацию специалиста, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, лечебный медицинский массаж, а также современные методы физиотерапии.

Попасть на амбулаторную реабилитацию можно по определенным показаниям, утвержденным клиническими рекомендациям. Чтобы получить направление, необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства через 14 дней после выписки из стационара, передает пресс-служба.

Реабилитация проводится по полису ОМС и бесплатна для пациентов.

Ранее в Минздраве Татарстана рассказали о реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Основной принцип реабилитации в том, чтобы нарастить жизненный объем легких.

ОбществоМедицина Татарстан

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