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У вице-премьера России подтвердился коронавирус

17:27, 13.08.2020 1
У вице-премьера России подтвердился коронавирус
Фото: kremlin.ru

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера России, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его помощника Тимура Чернышева.

По словам Чернышева, Трутнев продолжит работу в дистанционном формате. Также он продолжит соблюдать режим самоизоляции.

Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры России Ольга Любимова.

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:55
    Скажет, что Фургал заразил..
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