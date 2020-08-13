У вице-премьера России подтвердился коронавирус

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера России, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его помощника Тимура Чернышева.

По словам Чернышева, Трутнев продолжит работу в дистанционном формате. Также он продолжит соблюдать режим самоизоляции.

Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры России Ольга Любимова.