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За рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса «Отисифарм» оштрафован на 200 тысяч

13:40, 13.08.2020
За рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса «Отисифарм» оштрафован на 200 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выписала штраф АО «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Реклама распространялась в январе 2020 года в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». В ролике указывалось на эффективность препарата против новой коронавирусной инфекции. Однако в инструкции по применению препарата такая информация отсутствовала.

«Комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом, на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению», — пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

В январе ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения нового коронавируса, требует дополнительной оценки. Позже было возбуждено дело.

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