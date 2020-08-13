За рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса «Отисифарм» оштрафован на 200 тысяч

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выписала штраф АО «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Реклама распространялась в январе 2020 года в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». В ролике указывалось на эффективность препарата против новой коронавирусной инфекции. Однако в инструкции по применению препарата такая информация отсутствовала.

«Комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом, на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению», — пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

В январе ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Как пояснили в ведомстве, в инструкции препарата говорится о том, что он может помочь при борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что лекарство может использоваться для предотвращения или лечения нового коронавируса, требует дополнительной оценки. Позже было возбуждено дело.

