Главное о коронавирусе на 1 августа: пустые трибуны «Татнефть-Арены» и отложенная презентация новых iPhone

Новые жертвы коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса. Из них 5 человек госпитализированы, 26 лечатся дома.

В Казани выявили 22 новых заболевших, в Зеленодольском районе заболели четверо.

На 31 июля в Татарстане зафиксировано 5 633 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 559 человек, в том числе 60 за минувшие сутки.

В Татарстане стало на двух погибших от COVID-19 больше. Теперь в республике насчитывается 43 смертельных случая, вызванных коронавирусом.

Товарищеский матч «Ак Барса» и «Нефтехимика» прошел при пустых трибунах. Спортсмены предлагают включить хотя бы запись шума толпы.

Фото ak-bars.ru

Обязательные маски

За последние сутки в России выявлено 5 462 новых случая коронавируса, выздоровели 8 114 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 845 443 человек, а выздоровевших — до 646 524 человек.

Зафиксировано 95 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 14 058 человек.



По данным портала стопкоронавирус.рф, количество активных случаев в стране сократилось за сутки на 2 747. Всего же на сегодня коронавирусом болеет 184 861 пациент.

Десятка регионов с наибольшим количеством заражений

С сегодняшнего дня из России снова выполняются регулярные рейсы в другие страны. Первым открылся московский аэропорт Шереметьево, откуда вылетел самолет в Стамбул. Накануне стало известного, что авиасообщение будет восстановлено не только с Турцией, Танзанией и Великобританией, но также и с Абхазией.



Студентов университетов и преподавателей с началом учебного года обяжут носить маски. Обеспечивать защитными средствами и тех, и других должны вузы.

С сегодняшнего дня возвращающимся на родину россиянам уже необязательно сидеть на карантине две недели.

В прокуратуре Санкт-Петербурга отметили, что самоизоляция повлияла на статистику преступлений — там выросло количество мошенничеств и краж с карт.

Великобритания не стала снимать ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 11:00 (мск) заразились 17 594 541 человека, 679 487 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 562 037). На второй строчке — Бразилия (2 662 485), на третьей — Индия (1 695 988). Россия на четвертом месте (845 443), на пятом — ЮАР (493 183).



В Apple отложили презентацию новых iPhone. По слухам, она пройдет на месяц позже.

Великобритания отказалась от следующего шага по смягчению «антиковидных» ограничений. Власти считают угрозу второй волны слишком реальной.

Австрия с 1 августа начнет принимать рейсы из России, но пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин.

Фото Максима Платонова