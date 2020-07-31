Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 43

В Татарстане количество погибших от коронавируса достигло 43 человек. На сегодня подтвердились еще два смертельных случая.

Как сообщает республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19, 28 июля скончался житель Казани 1953 года рождения. Он поступил в больницу всего за день до этого. У пациента подозревали коронавирусную инфекцию. Состояние ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений, был подключен к аппарату ИВЛ.

Также 14 июля в Уруссинскую ЦРБ был доставлен пациент 1945 года рождения. У него была диагностирована двухсторонняя пневмония и острая форма ишемической болезни. В ходе обследования обнаружена новая коронавирусная инфекция. Мужчина скончался 20 июля.



Во вторник подтвердились еще два случая. Напомним, что на сегодня в Татарстане насчитывается 5 602 случая COVID-19. При этом выздоровели 4 499 человек.