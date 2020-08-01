Первый рейс за границу отправился сегодня из Москвы в Стамбул

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый международный регулярный рейс после возобновления авиасообщения с зарубежными странами на фоне пандемии коронавируса вылетел из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, самолет компании «Аэрофлот» вылетел в 07:45 мск.

Ранее Росавиация сообщала, что компоновка лайнера, который осуществит данный рейс, позволяет перевезти до 400 пассажиров, передает ТАСС.

Россия с субботы возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Первый рейс из Казани запланирован на 3 сентября. Его обещает выполнять компания Turkish Airlines.