Из-за пандемии Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone

Фото: Пиксабей

Компания Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone. Об этом рассказал финансовый директор компании Лука Маэстри.

По данным Bloomberg, компания презентует новые модели не в сентябре, как обычно, а в октябре. Информация об этом также опубликована на официальном сайте Apple.

Сроки перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Apple представила новый дизайн символов эмодзи, которые станут доступны в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 году. В числе новых эмодзи российские матрешки.

