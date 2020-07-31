Из-за пандемии Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone
Компания Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone. Об этом рассказал финансовый директор компании Лука Маэстри.
По данным Bloomberg, компания презентует новые модели не в сентябре, как обычно, а в октябре. Информация об этом также опубликована на официальном сайте Apple.
Сроки перенесены из-за пандемии коронавируса.
Ранее Apple представила новый дизайн символов эмодзи, которые станут доступны в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 году. В числе новых эмодзи российские матрешки.
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