Россия возобновит авиасообщение с Абхазией

Россия с 1 августа разрешит авиакомпаниям летать в Абхазию. Страна готова принять российских туристов, уверены в Роспотребнадзоре.

«Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии», — цитирует ТАСС сообщение оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ПРоссийские власти прорабатывают дальнейшее расширение списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение.

Напомним, до этого власти приняли решение открыть полеты между РФ и еще тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией.