Студентов обяжут носить маски в вузах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минобрнауки РФ сообщили, что в этом учебном году студенты и преподаватели вузов должны будут носить маски. Обеспечить их средствами защиты должны сами вузы.

«В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей вузов станет обязательное ношение масок. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты», — сообщает официальный телеграм-канал министерства.

Отмечается, что лекторы смогут снимать маски во время пары. Также без средств защиты могут появляться те. кто уже переболел

Прибывающие иностранные студенты должны две недели находиться в карантине. Также через 10-12 дней им придется сдать тест на коронавирус.

Тест на коронавирус для допуска к учёбе нужно будет сдать и студентам, которые приехали из регионов со сложной ситуацией с коронавирусом.