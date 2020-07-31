«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3
В пятницу казанский «Ак Барс» встретился с нижнекамским «Нефтехимиком» впервые после начала пандемии коронавируса и досрочного прекращения КХЛ. Матч на «Татнефть-Арене» закончился поражением казанцев.
Игра завершилась со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). На субботу, 1 августа, назначена вторая встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика».
Дубль в составе хозяев оформил нападающий Станислав Галиев. Заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметились Булат Шафигуллин, Тимур Хафизов и Александр Логинов.СпортХоккей Татарстан
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