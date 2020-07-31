Новости спорта

23:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3

19:54, 31.07.2020
«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3
Фото: ak-bars.ru

В пятницу казанский «Ак Барс» встретился с нижнекамским «Нефтехимиком» впервые после начала пандемии коронавируса и досрочного прекращения КХЛ. Матч на «Татнефть-Арене» закончился поражением казанцев.

Игра завершилась со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). На субботу, 1 августа, назначена вторая встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика».

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Станислав Галиев. Заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметились Булат Шафигуллин, Тимур Хафизов и Александр Логинов.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем