«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» со счетом 2:3

В пятницу казанский «Ак Барс» встретился с нижнекамским «Нефтехимиком» впервые после начала пандемии коронавируса и досрочного прекращения КХЛ. Матч на «Татнефть-Арене» закончился поражением казанцев.

Игра завершилась со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). На субботу, 1 августа, назначена вторая встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика».

Дубль в составе хозяев оформил нападающий Станислав Галиев. Заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметились Булат Шафигуллин, Тимур Хафизов и Александр Логинов.