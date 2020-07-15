Главное о коронавирусе на 15 июля: в Татарстане зарегистрированы 5 093 случая, вакцины дают иммунный ответ

Роспотребнадзор Татарстана предложил открыть кафе и торговые центры

За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая COVID-19, все контактные. Восемь человек госпитализированы, 24 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (20 человек) и Кукморском районе (пять человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 5 093 случая заболевания. Выздоровели за весь период 3 948 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 25.



Роспотребнадзор Татарстана предложил открыть кафе и торговые центры.



В Минздраве Татарстана объяснили рост смертности от COVID-19 в республике. «Есть контингент пациентов, которые находились на лечении довольно продолжительное время в тяжелом состоянии. Есть контингент пациентов, которые действительно попали к нам в тяжелом состоянии. Говорить о том, что это какая-то четко выраженная тенденция, мы не можем», — сказал замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что сравнивать количество случаев внебольничной пневмонии с предыдущими годами некорректно. «Если раньше она подтверждалась только рентгеном, то теперь проводят обследование методом КТ, поэтому вполне оправданно, что она выросла — метод более чувствителен к начальным этапам развития болезни», — заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В казанской «Меге» открылись несколько магазинов.



В Татарстане назначили дополнительные выплаты водителям выездных бригад паллиативной медпомощи. Они составят 8 тысяч рублей в месяц.



Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков связал рост числа вызовов скорой помощи с активным использованием кондиционеров.



В Татарстане из-за коронавируса средняя зарплата в марте — апреле снизилась на 13,6%.

В Казани из-за пандемии COVID-19 отложили строительство экоцентра для детей.



22 июля в Центре современной культуры «Смена» в Казани откроется выставка азербайджанского искусства. Посетители смогут посмотреть работы Айдан Салаховой, Фаига Ахмеда и Ирины Эльдаровой.

Медведев не исключает второй и третьей волны COVID-19 в России



За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса, выздоровели 10 424 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 746 369, а выздоровевших — до 523 249 человек.

Зафиксировано 156 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 11 770 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Заместитель главы Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не исключает второй или третьей волны коронавируса в России. «Никто не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны», — сказал он.

АТОР назвала страны, которые готовы к приему российских туристов. «Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. <…> 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Сегодня, 15 июля, вступает в силу постановление об отмене 14-дневного карантина для граждан, въезжающих в Россию.

Шествие «Бессмертного полка» вновь перенесут и проведут ориентировочно 2 сентября.

Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус.

Дагестан перешел ко второму этапу снятия ограничений.

Производитель загоравшихся аппаратов ИВЛ заявил, что за 8 лет производства не было выявлено ни одной неисправности.

В Чечне запретили въезд туристов из-за риска распространения COVID-19.

Россия и Белоруссия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение.

В США вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ у всех добровольцев

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 13 323 530. Умерли 578 628 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 431 574). На второй строчке — Бразилия (1 926 824), на третьей — Индия (936 181). Россия на четвертом месте (738 787, данные не обновлены), на пятом — Перу (333 867).

В США вакцина против COVID-19 смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию. В «белый» список вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанда, Грузия и Уругвай.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране началась вторая волна COVID-19.

Власти Мексики закупили 300 тысяч упаковок российского препарата «Авифавир».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса в стране. «У нас есть признаки того, что он [коронавирус] все-таки постепенно возвращается», — сказал он.

Хорватия открыла границы для граждан из третьих стран, в том числе из России.

На Украине карантин из-за COVID-19 продлят еще минимум на месяц.

Цена на лимитированную коллекцию сумок Hermès на аукционах упала более чем на 50% из-за COVID-19. Причиной стало то, что теперь их нельзя «потрогать» перед покупкой.

Лилия Ахкиямова