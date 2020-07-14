В Чечне и на Сахалине белые зарплаты выросли, в Перми и Татарстане — упали

Фото: Максим Платонов

В лидерах «антирейтинга»

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, как коронавирус сказался на уровне зарплат россиян. Выяснилось, что за всю весну снизились средние зарплаты в 68 российских регионах. Но 17 субъектов Федерации «коронакризис» не затронул: там зарплаты выросли или остались прежними.

Среди счастливчиков — Сахалинская область (+ 6,9%), Чукотский автономный округ (+5,6%), Псковская (+5,3%), Волгоградская (+5,1%) области, Ненецкий АО (+4,3%), Мурманская область (+3,8%), Дагестан (+3,5%), Тыва (+3,4%),Чечня (+2,4%).



Сильнее всего провал по зарплатам оказался в Удмуртии (-17,5%). Серебро в антирейтинге — у Пермского края (-13,9%), бронза — у Тюменской области (-13,9%). Четвертую и пятую позиции делят Краснодарский край и Татарстан (-13,6%).



Еще в несчастливой десятке — Кемеровская область (-12,8%), Марий Эл (-12%), Кировская (-10,7%), Костромская (-10,6%) и Владимирская области (-10%).



Топ-10 регионов по максимальному падению зарплат в марте — апреле 2020 года

Топ-10 регионов по максимальному росту зарплат в марте — апреле 2020 года

Впервые за 20 лет снизился общий зарплатный фонд

Пандемия вызвала и долгий период нерабочих дней, и жесткие экономические ограничения, и обрушение практически всей сферы гостеприимства, и изрядное схлопывание сферы услуг. Таким образом, за три весенних месяца совокупный фонд оплаты труда работающих по найму россиян снизился по сравнению с прошлогодней весной на 4,7% — до 6,8 трлн рублей. Об этом свидетельствует статистика сборов налога НДФЛ. Такое происходит впервые: до сих пор 20 лет подряд зарплатный фонд в России рос.

В марте 2020-го, по словам специалистов, общий размер выплаченных россиянам зарплат даже успел вырасти к февралю на 12%, но потом грянул «коронакризис», и в апреле объем выплаченных зарплат обвалился на 23%. В мае обвал замедлился и по России составил 7%. Сокращение зарплатного фонда страны связано и с прямым урезанием зарплат, и с ростом безработицы, и с переводом сотрудников на неполный рабочий день.

Что касается Татарстана, то в марте к предыдущему месяцу фонд оплаты труда вырос на 3%, в апреле обрушился на 30% к марту, а в мае добавил еще -3% в апреле. Таким образом, год к году в мае падение составило 26%, а за всю весну — 13,56%.

Елена Трубникова, президент FinExpertiza, комментирует результаты исследования:

— Зарплаты занимают около 2/3 в структуре общих доходов населения. И наемные сотрудники, и предприниматели понесли огромный ущерб в этот кризис. Итоговый ущерб еще предстоит оценить, но можно сказать наверняка, что он будет существенно растянут во времени. Помимо краткосрочного падения счетных показателей, пандемия и режим карантина рискуют обернуться долгосрочными деструктивными тенденциями в экономике и социальной сфере — еще большей диспропорцией доходов населения, сокращением предпринимательства, увеличением доли госсектора в экономике и ростом социальной напряженности.

Людмила Губаева