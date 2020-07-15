В Казани отложили строительство эколого-образовательного центра для детей

В Казани на неопределенный срок отложили строительство эколого-образовательного центра для детей.

«Проект будущего детского эколого-образовательного центра разработан и согласован с соответствующими инстанциями. В связи с эпидемиологической и экономической обстановкой строительство откладывается на неопределенный срок», — сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Построить новый центр планируется на месте существующего городского детского эколого-биологического центра.

О проекте современного эколого-образовательного центра в январе 2020 года рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Ранее стало известно, что Татарстан планирует внести отвалы под Менделеевском в реестр объектов накопленного вреда.

