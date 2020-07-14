В Татарстане назначили допвыплаты водителям выездных бригад паллиативной медпомощи

В Татарстане водители выездных бригад станций и отделений паллиативной медицинской помощи республиканского клинического онкологического диспансера и Нижнекамской ЦРБ будут получать ежемесячные дополнительные выплаты за интенсивность труда. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.



Таким образом, кабмин Татарстана внес поправки в документ о ежемесячных допвыплатах водителям бригад станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно этому постановлению, ежемесячные выплаты за интенсивность труда водителям медпомощи устанавливаются в размере 8 тысяч рублей в месяц и осуществляются пропорционально объему работы по данной должности (1,0 ставки, 0,75 ставки, 0,5 ставки, 0,25 ставки).

Если водитель отработал неполный месяц (например, период пребывания в отпуске, на учебе, период временной нетрудоспособности, а также другие периоды отсутствия на работе), выплата за интенсивность труда производится за фактически отработанное время в соответствии с законодательством. Работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, денежная выплата за интенсивность труда не выплачивается.

Деньги на денежные выплаты выделяются из бюджета Татарстана.

В октябре прошлого года Татарстан вошел в список пилотных регионов, где будет реализовываться программа по развитию паллиативной помощи в России.

