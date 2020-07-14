В Центре современной культуры «Смена» в Казани впервые с марта открывается новая выставка

В Центре современной культуры «Смена» в Казани впервые с марта открывается новая выставка. Это третья выставка проекта EXTENSION, посвященного современным художникам стран, которые мало знакомы российским зрителям, сообщили «Реальному времени» в «Смене».

Выставка азербайджанского искусства с участием известных художников — Айдан Салаховой, Фаигом Ахмедом и Ирины Эльдаровой — откроется 22 июля в 12.00 в «Смене» в ограниченном режиме.

Напомним, центр «Смена» приостановил работу с 17 марта и перешел в онлайн-режим.

В центре отметили, что книжный магазин «Смена», магазин виниловых пластинок «Сияние» и кофейня «Диван» работают каждый день с 12.00 до 20.00 с соблюдением всех санитарных норм.