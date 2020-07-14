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В казанской «Меге» открылись несколько магазинов

11:20, 14.07.2020 1
В казанской «Меге» открылись несколько магазинов
Фото: mega.ru

В казанской «Меге» открылись несколько магазинов — Mango, LC Waikkiki и Gloria Jeans. У Gloria Jeans отдельный вход с южного фасада рядом с А2, это второй главный вход, сообщается на сайте «Меги».

Также в «Меге» открыты аптека «Ригла», «Детский мир», отделение банка «Кредит Европа банк», «Садовый рай ОБИ», войти в отдел можно с восточной части молла со стороны проспекта Победы.

В формате пункта выдачи работают «Икеа» и «М.Видео».

Также в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк».

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:32
    Надо открыть "ИКЕА"- очень хочется в "Швецию", просто прогуляться. С некоторых пор мы уже не патриоты (отучили родину любить). Просто хочется по-людски прогуляться. Говорят, где-то возле Питера уже открыли.
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