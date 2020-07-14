В казанской «Меге» открылись несколько магазинов

В казанской «Меге» открылись несколько магазинов — Mango, LC Waikkiki и Gloria Jeans. У Gloria Jeans отдельный вход с южного фасада рядом с А2, это второй главный вход, сообщается на сайте «Меги».

Также в «Меге» открыты аптека «Ригла», «Детский мир», отделение банка «Кредит Европа банк», «Садовый рай ОБИ», войти в отдел можно с восточной части молла со стороны проспекта Победы.

В формате пункта выдачи работают «Икеа» и «М.Видео».

Также в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк».

