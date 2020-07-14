В Минздраве Татарстана фиксируют рост количества вызовов скорой помощи

Минздрав Татарстана фиксирует увеличение количества вызовов скорой помощи, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По его словам, это связано с тем, что сейчас начинается сезон активного использования кондиционеров. И иногда температура тела после пребывания под ним может повышаться.



Жаворонков вновь посетовал на людей, которые вызывают скорую помощь при малейшем повышении температуры — до 37,5 градуса. Он добавил, что в случае, когда вызов не требует выезда бригады скорой помощи, его могут переадресовать на поликлиники.

На прошлой неделе в Минздраве Татарстана дали советы, как перенести жаркую погоду.

