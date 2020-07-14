Новости общества

15:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минздраве Татарстана фиксируют рост количества вызовов скорой помощи

15:06, 14.07.2020
В Минздраве Татарстана фиксируют рост количества вызовов скорой помощи
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав Татарстана фиксирует увеличение количества вызовов скорой помощи, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, это связано с тем, что сейчас начинается сезон активного использования кондиционеров. И иногда температура тела после пребывания под ним может повышаться.

Жаворонков вновь посетовал на людей, которые вызывают скорую помощь при малейшем повышении температуры — до 37,5 градуса. Он добавил, что в случае, когда вызов не требует выезда бригады скорой помощи, его могут переадресовать на поликлиники.

На прошлой неделе в Минздраве Татарстана дали советы, как перенести жаркую погоду.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем