Главное о коронавирусе на 10 июля: Мишустин похвалил усилия Татарстана, Мурашко опроверг риск бесплодия
Правительство России похвалило Татарстан за медицинские успехи
За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев коронавируса, все контактные. 14 человек госпитализированы, 22 человека лечатся дома. Большинство случаев — 13 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировано пять случаев.
На 10 июля в Татарстане зарегистрировано 4 929 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 767 человек, в том числе 33 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 21 человек.
- В Татарстане заработала горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Позвонить на нее можно по следующим номерам: +7 (800) 555-49-43 (круглосуточно), +7 (843) 238-21-74.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии отметил, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала спрос на цифровые сервисы.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе видеоселекторного совещания с регионами страны отметил успехи Татарстана в медицинском обслуживании . «[В Татарстане] одними из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем», — сказал он.
- В Набережных Челнах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек. Всего в больницах города с заболеваниями органов дыхательной системы находятся 870 пациентов. Это жители сразу 10 районов республики — всего северо-восточного округа.
- Мишустин похвалил успехи Татарстана по борьбе с коронавирусом. «Сегодня вы показали, как республика действовала во время непростой ситуации, связанной с пандемией. Мы увидели, что за 72 дня был построен новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова. Это пример того, как можно в таких условиях собрать все технологии и инновации, решить очень важный вопрос, чтобы помочь людям. Мне кажется это стоит того, чтобы распространить, показать этот проект на территории всей страны», — сказал он.
- Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин рассказал об еще одном симптоме коронавируса у детей — сыпи.
ВОЗ не исключает введения новых мер в РФ из коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 752 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 713 936 человек, а выздоровевших — до 489 068 человек.
Зафиксировано 174 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 11 017 человек.
- В центре им. Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
- В этом году 63% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния, как показал опрос РАНХиГС. Меньше половины опрашиваемых считают, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их достатка.
- Традиционные линейки в российских школах 1 сентября все же состоятся, но будут обеспечены дополнительными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса.
- Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает возможным повторить практику голосования по поправкам в Конституцию и растянуть сентябрьские выборы на несколько дней. Она заявила, что эпидемическая ситуация в разных регионах все еще угрожает здоровью граждан, а значит, имеет смысл рассмотреть такой вариант.
- В России проведено более 22,3 млн тестов на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 278 410 человек.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с «РИА Новости» не исключила, что в стране могут вновь ввести некоторые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг данные о связи COVID-19 с бесплодием.
- Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд — через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии коронавируса.
- Роспотребнадзор сообщил, что подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах на сегодняшний день нет.
Коронавирус вызовет «эру дешевой нефти»
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 554 953 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3,1 млн человек. Далее идут Бразилия (1,75 млн), Индия (793,8 тыс.), Россия (706,2 тыс., данные не обновлены) и Перу (316,4 тыс.).
По количеству смертей лидируют США (132,2 тыс.), Бразилия (69,1 тыс.), Великобритания (44,6 тыс.), Италия (34,9 тыс.), Мексика (32,5 тыс.).
- Опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты заявили, что пандемия подорвет спрос на топливо, и с окончанием массового распространения коронавируса настанет «эра дешевой нефти».
- Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.
- У временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
- Ученые из китайского Уханя предупредили, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.
- В армии Грузии обнаружили вспышку коронавируса — он подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
- Китайские ученые создали для тестирования вакцин и лекарств генно-модифицированных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым