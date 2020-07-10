Главное о коронавирусе на 10 июля: Мишустин похвалил усилия Татарстана, Мурашко опроверг риск бесплодия

Правительство России похвалило Татарстан за медицинские успехи



За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев коронавируса, все контактные. 14 человек госпитализированы, 22 человека лечатся дома. Большинство случаев — 13 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировано пять случаев.

На 10 июля в Татарстане зарегистрировано 4 929 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 767 человек, в том числе 33 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 21 человек.

В Татарстане заработала горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Позвонить на нее можно по следующим номерам: +7 (800) 555-49-43 (круглосуточно), +7 (843) 238-21-74.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии отметил, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала спрос на цифровые сервисы.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе видеоселекторного совещания с регионами страны отметил успехи Татарстана в медицинском обслуживании . «[В Татарстане] одними из первых получили сертификаты по безопасной медицинской помощи, внедрили систему менеджмента качества, поэтому мы оцениваем, что здравоохранение Татарстана движется верным, правильным и быстрым путем», — сказал он.

В Набережных Челнах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек. Всего в больницах города с заболеваниями органов дыхательной системы находятся 870 пациентов. Это жители сразу 10 районов республики — всего северо-восточного округа.

Мишустин похвалил успехи Татарстана по борьбе с коронавирусом. «Сегодня вы показали, как республика действовала во время непростой ситуации, связанной с пандемией. Мы увидели, что за 72 дня был построен новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова. Это пример того, как можно в таких условиях собрать все технологии и инновации, решить очень важный вопрос, чтобы помочь людям. Мне кажется это стоит того, чтобы распространить, показать этот проект на территории всей страны», — сказал он.



Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин рассказал об еще одном симптоме коронавируса у детей — сыпи.

ВОЗ не исключает введения новых мер в РФ из коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 752 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 713 936 человек, а выздоровевших — до 489 068 человек.

Зафиксировано 174 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 11 017 человек.

В центре им. Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.

В этом году 63% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния, как показал опрос РАНХиГС. Меньше половины опрашиваемых считают, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их достатка.

Традиционные линейки в российских школах 1 сентября все же состоятся, но будут обеспечены дополнительными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает возможным повторить практику голосования по поправкам в Конституцию и растянуть сентябрьские выборы на несколько дней. Она заявила, что эпидемическая ситуация в разных регионах все еще угрожает здоровью граждан, а значит, имеет смысл рассмотреть такой вариант.

В России проведено более 22,3 млн тестов на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 278 410 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с «РИА Новости» не исключила, что в стране могут вновь ввести некоторые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг данные о связи COVID-19 с бесплодием.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова предложила создать алиментный фонд — через него государство могло бы выплачивать алименты за родителей, которые не могут сами выполнить обязательства из-за пандемии коронавируса.



Роспотребнадзор сообщил, что подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах на сегодняшний день нет.



Коронавирус вызовет «эру дешевой нефти»

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 554 953 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3,1 млн человек. Далее идут Бразилия (1,75 млн), Индия (793,8 тыс.), Россия (706,2 тыс., данные не обновлены) и Перу (316,4 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (132,2 тыс.), Бразилия (69,1 тыс.), Великобритания (44,6 тыс.), Италия (34,9 тыс.), Мексика (32,5 тыс.).

Опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты заявили, что пандемия подорвет спрос на топливо, и с окончанием массового распространения коронавируса настанет «эра дешевой нефти».

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.

У временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ученые из китайского Уханя предупредили, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.

В армии Грузии обнаружили вспышку коронавируса — он подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.



Китайские ученые создали для тестирования вакцин и лекарств генно-модифицированных мышей, которые восприимчивы к коронавирусу.

Дарья Пинегина