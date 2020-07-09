Американский инфекционист предупредил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.

Он обратил внимание на крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и в Азии, поэтому, по мнению эксперта, мир находится в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет.

Фаучи отметил роль ВОЗ в борьбе с распространением коронавируса. Он заявил, что организация, несмотря на имеющиеся недостатки, все же нужна миру.

Также инфекционист обратил внимание на то, что сейчас необходимы скоординированные действия всех государств для борьбы с пандемией.

Он в интервью итальянской газете Corriere Della Sera признал неизбежность политизации темы коронавируса, но подчеркнул, что это вредит ситуации.

Согласно последним данным, в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом стремится к 12 миллионам.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, с какими осложнениями сталкиваются пациенты, переболевшие COVID-19.