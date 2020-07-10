В Татарстане открыли горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

В Татарстане заработала горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Жители республики смогут получить консультации сотрудников Управления Роспотребнадзора по РТ об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг. Позвонить на горячую линию можно по следующим номерам: +7(800)555-49-43 (круглосуточно), +7(843)238-21-74.

Также татарстанцы смогут узнать о правах потребителей при получении туристических услуг в Консультационном центре для потребителей, позвонив по номеру +7(843)221-90-16. Горячая линия работает ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней (перерыв с 12.00 до 13.00).

Помимо этого, проконсультироваться по вопросам прав потребителей можно по телефону +7(917)224 — 87-94. Звонки принимаются с понедельника четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу — с 10.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45), передает мэрия Казани.

Ранее татарстанское управление службы судебных приставов (УФССП по РТ) объявило о запуске новой горячей линии. На нее смогут звонить граждане, попавшие в список должников по ошибке.

