Клинические испытания вакцины от коронавируса вышли на последнюю стадию
В центре Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Вторая группа добровольцев получит второй компонент вакцины.
«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса», — передает ТАСС сообщение Минобороны.
13 июля вторая группа добровольцев получит второй компонент вакцины. На этой группе изучается эффективность и иммуногенность. Бустерная система вакцинации должна закрепить иммунитет и повлиять на продолжительность эффективности.
15 июля из стационара будет выписана первая группа, на участниках которой проверялась безопасность и переносимость вакцины. Перед выпиской у них возьмут контрольные анализы.
Ранее сообщалось, что добровольцы второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо.
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