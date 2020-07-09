Премьер-министр России заявил, что ситуация с коронавирусом повысила спрос на цифровые сервисы

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала спрос на цифровые сервисы.

«IT-индустрия в это тяжелое время оказала помощь российскому бизнесу. Такую поддержку ощутили, наверное, почти все школьники, студенты, люди пожилого возраста. За 2 месяца поступило более 20 миллионов электронных заявлений на получение разных выплат — быстро, просто и удобно. Стало понятно, каких платформ, сервисов нам не хватает», — сказал премьер в Иннополисе.

По его словам, отрасль становится все более зрелой. Валовая добавленная стоимость этого сектора выросла более чем в 2 раза. Почти на 56% вырос спрос на программное обеспечение на территории страны.

Также в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии Мишустин заявил, что талант и знания становятся сегодня главным активом.

