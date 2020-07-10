Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до $150 за баррель

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки $150 за баррель после сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль.



«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — сделал прогноз директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Другие опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты заявили, что пандемия подорвет спрос на топливо и с окончанием массового распространения коронавируса настанет «эра дешевой нефти».



Эксперт лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital Ричард Фуллартон ожидает роста цен на нефть выше $100 за баррель уже до конца 2020 года. По его мнению, запасы нефти никогда не будут исчерпаны. «Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», — отметил он.



В мае Счетная палата заявила, что разведанных на сегодня запасов нефти в России хватит на ближайшие 35 лет.

