Более половины россиян ожидают ухудшения личного благосостояния в этом году

В этом году 63% россиян ожидают ухудшения личного благосостояния, такие данные следуют из опроса РАНХиГС.

Еще 25% респондентов заявили, что никаких изменений в доходах не будет. И только 6% заявили, что их материальное благополучие улучшится в той или иной мере.

По мнению 69% россиян, пандемия является значимой угрозой для экономики. Но при этом меньше половины опрашиваемых считают, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка.

Один из авторов исследования, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин сообщил, что, согласно результатам пяти мониторингов, которые проводятся с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет. Единственным изменением в оценках стало то, что если ранее люди связывали свои страхи со страной, то теперь они их сузили до благополучия своей семьи, пишут «Известия».

Исследование, проведенное в конце июня, показало, что у 45% россиян совсем или почти не было сбережений к началу кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



