Памфилова доложила Путину о возможном растягивании голосования на несколько дней

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает возможным повторить практику голосования по поправкам в Конституцию и провести сентябрьские выборы в течение нескольких дней.

Глава Центризбиркома доложила об этом президенту РФ Владимиру Путину во время обсуждения итогов голосования по поправкам к Конституции.

Памфилова считает, что эпидемическая ситуация в разных регионах все еще угрожает здоровью граждан, а значит, имеет смысл рассмотреть такой вариант.

Памфилова подчеркнула, что Единый день голосования, который назначен на 13 сентября, не будет длиться целую неделю, но ради безопасности граждан все же, вероятно, растянется на несколько дней.

Глава ЦИК также заявила, что считает прошедшую процедуру голосования «концентрированным выражением прямой демократии». Она объяснила свое высказывание тем, что все жители страны смогли свободно выразить свое мнение по поводу изменения Основного закона страны.

Напомним, что 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента республики. Уже сейчас пять политических партий выдвинули своих кандидатов. «Единая Россия» выдвинула в кандидаты действующего президента республики Рустама Минниханова. «Коммунисты России» выставили Альфреда Валиева, «Партия Роста» — Олега Коробченко, «Справедливая Россия» — Альмира Михеева, а ЛДПР — Владимира Сурчилова.

