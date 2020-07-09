В Набережных Челнах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек

В Набережных Челнах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек. Такие цифры озвучил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

«Это пациенты, в том числе которые находятся на неинвазивной вентиляции легких ИВЛ, когда кислородная терапия проводится через маску», — приводит его слова пресс-служба исполкома.

Всего в больницах с заболеванием органов дыхательной системы находятся 870 пациентов. Николаев подчеркивает, что это жители сразу 10 районов республики — всего северо-восточного округа.

За последнее время в больницы поступило еще восемь аппаратов ИВЛ.



Напомним, что в Татарстане зарегистрировано 4 893 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 734 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стал 21 человек.

