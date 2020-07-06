Главное о коронавирусе на 6 июля: «Новую волну» отменяют, в Казани закрыли пункт проведения ЕГЭ

Тусовки в барах и отмена «Новой волны»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 38 новых случаев коронавируса, все контактные. 15 человек госпитализированы, 23 лечатся дома. Большинство случаев — 26 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали три случая.

На 6 июля в Татарстане зарегистрировано 4 787 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 3 601 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. На лечении остаются 1 168 пациентов. Жертвами коронавируса стали 18 человек.

В Татарстан через Уфу возвращаются туристы из Китая. Накануне самолет из Шанхая уже приземлился в Уфе. На вывозном рейсе SU1258 авиакомпании «Аэрофлот» в город прибыли 17 жителей Башкортостана и 24 гражданина из соседних регионов. Власти Татарстана организовали для своих жителей автобусную перевозку.



В Казани к пункту проката лодок и катамаранов на набережной озера Кабан выстроилась большая очередь. По сообщениям в соцсетях, там не соблюдаются никакие ограничения по коронавирусу, в том числе нет социальной дистанции.

Также пользователи сняли видео в центре Казани на улице Профсоюзной, где собрались большие группы молодежи, чтобы посетить бары.

Татарстан вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста COVID-19.

Министр науки и образования Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал сообщения о закрытии пункта приема ЕГЭ в казанской школе №87 из-за коронавируса. «Сообщили с утра, что в 87-й школе 26 июня был контактный член пункта приема экзамена. Поэтому дети, которые должны были сдавать ЕГЭ в этом ППЭ (пункте приема экзамена, — прим. ред.), сдают его в 120-й и 130-й школах. То есть в Казани на один пункт меньше», — сказал он.



Композитор Игорь Крутой отменил конкурс «Новая волна», который в 2020 году должен был пройти в Казани. По словам Крутого, организаторы до последнего откладывали окончательное решение, но пандемия внесла свои коррективы.



В Казани все пляжи и места отдыха у воды будут открыты после разрешения Роспотребнадзора Татарстана. Сейчас в городе оборудованы места для купания на пляжах «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский» и места отдыха у воды «Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в Парке Победы. Все они начнут работу с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.



Закрытие детсадов в Ханты-Мансийске и очаги в правительстве Башкирии

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случая коронавируса, выздоровели 3 579 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 687 862 человек, а выздоровевших — до 454 329.



Зафиксировано 135 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 10 296 человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти не планируют закрывать Мурманск на въезд и выезд из-за ситуации с коронавирусом.

Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом, уступив третье Индии. По данным портала Worldometers, в Индии заразились более 697 тысяч человек, а в России — 681 тысяча.

В Ханты-Мансийске закрыли все детские сады и могут закрыть торговые центры из-за коронавируса. Как сообщают власти, жители города, «вдохновленные хорошими новостями» об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом — без масок.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС заявил, что ситуация с коронавирусом может благоприятно повлиять на востребованность российской продукции АПК за рубежом и увеличить спрос на нее.

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Клинические испытания вакцины на людях начались в июне в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, которые помогают больным с коронавирусом.



В Башкирии перед ЕГЭ коронавирусом заразились несколько участников проведения экзамена. Фиксируется появление очагов заболевания на крупных предприятиях республики и в самом правительстве.

Россияне после улучшения эпидемиологической обстановки в России и полного снятия карантинных мер из-за коронавируса хотели бы получать среднюю заработную плату в размере около 74 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».



со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру». В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день в России проведено свыше 21,3 млн тестов на наличие коронавируса.

Эвкалиптовое ожерелье из Индонезии и закрытие границ в Австралии

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 11 451 030 человек, 534 320 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,8 млн человек. Далее идут Бразилия (1,6 млн), Индия (697,34 тыс.), Россия (680,2 тыс., данные не обновлены) и Перу (302,7 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (129,9 тыс.), Бразилия (64,8 тыс.), Великобритания (44,3 тыс.), Италия (34,8 тыс.), Мексика (30,6 тыс.).

В США умер звезда Бродвея, 41-летний Ник Кордеро. Актер скончался в воскресенье после длительной борьбы с осложнениями от COVID-19.

Профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона заявил, что разрабатываемая вакцина от коронавируса поможет эффективно бороться с будущими пандемиями.



Министерство сельского хозяйства Индонезии презентовало эвкалиптовое ожерелье, которое может помогать в лечении больных коронавирусом и защищать от передачи COVID-19.

239 специалистов из 32 стран подготовили открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в котором требуют признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Власти индийского города Агра отменили открытие Тадж-Махала и других памятников города для посещения из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране.

В Австралии впервые за 100 лет закрыли границу между двумя самыми густонаселенными штатами — Викторией и Новым Южным Уэльсом. Так власти пытаются сдержать вспышку коронавируса в Мельбурне.

Президент США Дональд Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса. «Число случаев нового китайского вируса возросло (из-за массового тестирования), смертность снизилась, «низкая и стабильная», — написал он в Twitter.



Дарья Пинегина