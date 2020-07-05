Соцсети: в Казани на Профсоюзной опять собралась толпа

В соцсетях появилось видео, снятое в центре Казани на улице Профсоюзная. Накануне вечером здесь собрались большие группы молодежи, чтобы посетить бары.

«На Профсоюзной до утра», — подписал видео автор.

На этом ролике можно заметить не только группу молодежи, поющую хором, но и похожие рядом с другими заведениями.

Напомним, что сразу после открытия веранд кафе и ресторанов в Казани, на этой же улице, славящейся плотной концентрацией баров, также заметили толпы молодежи.