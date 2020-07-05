Соцсети: в Казани на Профсоюзной опять собралась толпа
В соцсетях появилось видео, снятое в центре Казани на улице Профсоюзная. Накануне вечером здесь собрались большие группы молодежи, чтобы посетить бары.
«На Профсоюзной до утра», — подписал видео автор.
На этом ролике можно заметить не только группу молодежи, поющую хором, но и похожие рядом с другими заведениями.
Напомним, что сразу после открытия веранд кафе и ресторанов в Казани, на этой же улице, славящейся плотной концентрацией баров, также заметили толпы молодежи.Общество Татарстан
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