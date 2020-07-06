Бурганов прокомментировал слухи о закрытии пункта приема ЕГЭ из-за коронавируса

Фото: Илья Репин

Министр науки и образования Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал сообщения о пункте приема ЕГЭ в казанской школе №87.



«Сообщили с утра, что в 87-й школе 26 июня был контактный член пункта приёма экзамена. Поэтому, дети, которые должны были сдавать ЕГЭ в этом ППЭ (пункте приема экзамена — прим. ред.), сдают в 120-й и 130-й школах. То есть, в Казани на один пункт меньше. Мы развели (детей), потому что там был контакт, хотя экзамена в этот день не было, но была учёба, апробация, и он был в контакте с членами ППЭ. Поэтому до 9 июля мы этот пункт пока закрыли. Дети сегодня спокойно сдают экзамены в других пунктах», — сказал Бурганов.

Он отметил, что у РТ есть запас и аудиторий, и персонала.

«При возникновении малейшей подозрительно ситуации, меры были приняты. Все обработали, но решили перестраховаться. Пришла информация, что у члена ППЭ анализ на коронавирус отрицательный»", — сообщил глава Минобрнауки РТ.

Ранее СМИ сообщили, что в казанской школе № 87 отменили прием ЕГЭ 6 июля и 7 июля. Причина — возможная вспышка COVID-19.

29 июня в школе №87 прошел пробный ЕГЭ по географии. Его посетил и Бурганов.