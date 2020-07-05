В Казани к прокату лодок и катамаранов на набережной озера Кабан выстроилась очередь
В Казани к прокату лодок и катамаранов на набережной озера Кабан выстроилась большая очередь. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На прокате лодок и катамаранов на набережной озера Кабан на улице Марджани не соблюдаются никакие ограничения (живая очередь, социальной дистанции нет) по коронавирусу», — написали novosti_116.
Напомним, лодочную станцию в этом году открыли 9 июня. Она работает круглосуточно.
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