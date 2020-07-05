В Татарстан через Уфу вернутся туристы из Китая

В Татарстан через Уфу возвращаются туристы из Китая.

Самолет из Шанхая уже приземлился в Уфе. На вывозном рейсе SU 1258 авиакомпании «Аэрофлот» в город прибыли 17 жителей Башкортостана и 24 гражданина из соседних регионов, пишет «РБК Уфа».

Власти Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Самарской областей организовали для своих жителей автобусную перевозку в регионы.

Тем же рейсом 34 транзитных пассажира отправились дальше в Новосибирск.

Накануне МИД России попросил россиян, которые ранее застряли за рубежом из-за COVID-19, а потом вернулись домой без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.

