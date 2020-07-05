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Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19

12:21, 05.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста COVID-19, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За последние сутки этот показатель в республике составил 0,8%.

На первом месте находится Чукотский автономный округ с показателем 0%, на втором — Москва (0,3%), на третьем — Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО и Чеченская Республика (0,5%).

Четвертую строчку с показателем прироста в 0,7% занимают Орловская Рязанская, Калининградская области и Республика Дагестан.

Помимо Татарстана уровня прироста заболевших в 0,8% достигли Ингушетия, Калужская, Брянская области, Башкортостан и Крым.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтверждено 38 новых случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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