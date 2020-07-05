Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста COVID-19
Татарстан вошел в число регионов России с наименьшими темпами прироста COVID-19, пишет «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За последние сутки этот показатель в республике составил 0,8%.
На первом месте находится Чукотский автономный округ с показателем 0%, на втором — Москва (0,3%), на третьем — Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО и Чеченская Республика (0,5%).
Четвертую строчку с показателем прироста в 0,7% занимают Орловская Рязанская, Калининградская области и Республика Дагестан.
Помимо Татарстана уровня прироста заболевших в 0,8% достигли Ингушетия, Калужская, Брянская области, Башкортостан и Крым.
Напомним, за последние сутки в Татарстане подтверждено 38 новых случаев COVID-19.
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