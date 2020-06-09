Итоги дня: ДТП с Ефремовым, КФУ начал проводить тесты на антитела к COVID-19, в РТ предложили открыть ТЦ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 июня.
- Сотрудники Госинспекции по маломерным судам Татарстана допустили к эксплуатации шесть пляжей, в том числе один около детского оздоровительного лагеря. На данный момент на учете в ГИМС стоят 35 пляжей, из них 16 городских и девять пляжей находятся на территории ДОЛ.
В Татарстане пляжный сезон откроется позже заявленной даты 1 июня. Это связано с санэпидобстановкой. Сейчас пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание.
- Минувшей ночью в Москве произошло ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он умер в больнице. Ефремов сразу подтвердил причастность к ДТП и сам поехал на медосвидетельствование. Но его не смогли допросить из-за сильного опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», но после смерти Сергея Захарова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии. Ночью актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня территорию вокруг дома в районе Чистых прудов Москвы, где он живет, оцепили, телеканал RT даже вел прямую трансляцию. В итоге сотрудники полиции посадили Ефремова в служебный автомобиль и увезли. Депутат Госдумы РФ Борис Менделевич прокомментировал резонансное ДТП, а также высказался о том, как можно было бы бороться с нетрезвыми водителями. Подробности — в материале «Реального времени».
- Депутат Госсовета Татарстана и глава реготделения партии «Справедливая Россия» в республике Альмир Михеев обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой открыть торговые центры. Михеев отмечает, что сейчас торговые центры открываются в Москве, Башкирии и Кировской области. По мнению депутата, их можно открыть и в Татарстане, поскольку, благодаря принятым мерам по противодействию инфекции, ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем в вышеперечисленных регионах. При этом открыть торговые комплексы в регионе предлагается при соблюдении некоторых правил.
- Университетская клиника КФУ начала проводить исследования, предназначенные для выявления антител к коронавирусной инфекции. Анализы в клинике вуза могут сдать все желающие. Пройти тестирование на антитела могут и люди с симптомами респираторных заболеваний, и контактировавшие с больными коронавирусом, и граждане, которые чувствуют себя абсолютно здоровыми.
- Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов представил двух заместителей — Марата Файзрахмановича Минибаева и Илью Вячеславовича Шульгина. Как писало «Реальное время», Марат Минибаев будет курировать вопросы электроэнергетики. Зато сфера ответственности Ильи Шульгина оказалась шире, чем отдельное машиностроение. Как говорится в официальном сообщении Минпромторга РТ, он будет курировать вопросы развития промышленности и реализации национальных проектов. Также премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил на должность заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития РТ (АИР) начальника информационно-аналитического отдела агентства Марину Епифанцеву. На новой должности Епифанцевой предстоит заняться инвестиционным продвижением республики, выставочной деятельностью, наполнением инвестиционного портала и работой со СМИ, проведением маркетинговых исследований. Помимо этого, она будет отвечать за цифровизацию отдельных бизнес-процессов в сфере инвестиционной деятельности.
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