Дело в отношении Ефремова переквалифицировали по более тяжкой статье

Следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — цитирует «РИА Новости» сообщение МВД.

Напомним, что накануне Михаил Ефремов стал виновником ДТП. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В итоге водитель отечественного авто погиб в больнице. Судя по видео из соцсетей, актер был пьян.