Песошин назначил замруководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил на должность заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития РТ (АИР) начальника информационно-аналитического отдела агентства Марину Епифанцеву. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Епифанцева назначена на этот пост с 8 июня.

О том, что правительство Татарстана расширило предельную численность работников аппарата Агентства инвестиционного развития на треть — с 30 до 40 человек, стало известно в конце мая. Глава АИР Талия Минуллина объяснила это тем, что сейчас инвестиционная деятельность приобретает особую значимость.



Как ранее сообщали СМИ, на новой должности Епифанцевой предстоит заняться инвестиционным продвижением республики, выставочной деятельностью, наполнением инвестиционного портала и работой со СМИ, проведением маркетинговых исследований. Помимо этого, она будет отвечать за цифровизацию отдельных бизнес-процессов в сфере инвестиционной деятельности.