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В Татарстане одобрили работу шести пляжей, но они пока остаются закрытыми

10:59, 09.06.2020
В Татарстане одобрили работу шести пляжей, но они пока остаются закрытыми
Фото: kzn.ru

Сотрудники госинспекции по маломерным судам Татарстана допустили к эксплуатации шесть пляжей, в том числе один около детского оздоровительного лагеря. Об этом говорится в пресс-релизе МЧС РТ.

На данный момент на учете в ГИМС стоят 35 пляжей, из них 16 городских и 9 пляжей находятся на территории ДОЛ.

В Татарстане пляжный сезон откроется позже заявленной даты 1 июня. Это связано с санэпидобстановкой. Сейчас пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание.

Общество Татарстан
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