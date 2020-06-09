Минпромторг РТ подтвердил назначение двух новых заместителей министра

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов представил двух заместителей — Марата Файзрахмановича Минибаева и Илью Вячеславовича Шульгина, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как писало «Реальное время», Марат Минибаев будет курировать вопросы электроэнергетики. Зато сфера ответственности Ильи Шульгина оказалась шире, чем отдельное машиностроение. Как говорится в официальном сообщении Минпромторга РТ, он будет курировать вопросы развития промышленности и реализации национальных проектов.

Марат Файзрахманович Минибаев родился 1 сентября 1975 года в Казани. В 1998 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

До своего назначения на пост заместителя министра Марат Минибаев занимал различные руководящие должности в энергосфере Республики Татарстан.

Илья Вячеславович Шульгин родился 16 октября 1972 года в Казани.



В 1989-м поступил в Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова на факультет химтехнологии неорганических веществ. После перевелся в Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина на химический факультет.

До своего назначения на пост заместителя министра Илья Шульгин занимал различные руководящие должности в сферах строительства и ЖКХ, промышленности и энергетики Кировской области. До января 2020 года был главой администрации города Кирова.