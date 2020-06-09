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RT ведет прямую трансляцию от дома Ефремова, который устроил ДТП с погибшим в центре Москвы

14:51, 09.06.2020
RT ведет прямую трансляцию от дома Ефремова, который устроил ДТП с погибшим в центре Москвы
Фото: wikipedia.org

«RT на русском» ведет прямую трансляцию от дома актера Михаила Ефремова, который вчера стал участником ДТП в центре Москвы. В результате инцидента погиб человек.

Накануне пьяный актер на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Позже его водитель умер в больнице. Ефремову грозит до 12 лет.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали по более тяжкой статье. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Актер вину признал.

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