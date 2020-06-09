RT ведет прямую трансляцию от дома Ефремова, который устроил ДТП с погибшим в центре Москвы

«RT на русском» ведет прямую трансляцию от дома актера Михаила Ефремова, который вчера стал участником ДТП в центре Москвы. В результате инцидента погиб человек.

Накануне пьяный актер на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Позже его водитель умер в больнице. Ефремову грозит до 12 лет.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, которое позже переквалифицировали по более тяжкой статье. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Актер вину признал.