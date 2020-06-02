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Главное к утру: «Рубин» проведет домашние матчи на «Ак Барс Арене», институт им. Марджани просят сохранить

07:00, 02.06.2020
Главное к утру: «Рубин» проведет домашние матчи на «Ак Барс Арене», институт им. Марджани просят сохранить
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 июня.

  • «Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу на «Ак Барс Арене». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Большой спорт в Казани возвращается на большой стадион — после возобновления РПЛ наша команда сыграет пять матчей в родных стенах», — сказал он.
  • Татаро-башкирское общество «Заман» из Великобритании обратилось к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой сохранить институт им. Марджани. Также поддержку ученым института выразили крымские и румынские коллеги.
  • Девушка, в чью машину въехал экипаж ДПС, сдала второй тест на наркотики, и он показал отрицательный результат.
  • В Казани врачи скорой помощи слегка попинали пациента, лежащего на земле. Мужчина, скорее всего, был пьян. Позже на место вызвали полицию, мужчину «загрузили» в машину и увезли.
  • В Казани ограничили проезд по улицам Сибгата Хакима и Гагарина. На Сибгата Хакима движение на участке возле дома №70 в сторону улицы Нигматуллина будет перекрыто до 7 июля. Движение на разных участках улицы Гагарина будет ограничено до 12 июля.
Татарстан
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