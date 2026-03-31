Минниханов встретился с патриархом Кириллом в Москве
Стороны обсудили духовное развитие Татарстана и восстановление исторических храмов
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече также участвовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Стороны выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске и отметили, что их молитвы направлены на скорейшее выздоровление пострадавших.
Рустам Минниханов подчеркнул, что регулярные встречи с патриархом Кириллом свидетельствуют о позитивной динамике развития православия в Татарстане и укреплении взаимопонимания между конфессиями.
Во время беседы обсуждались вопросы духовного развития республики и планы по восстановлению исторических храмов. Особое внимание стороны уделили проекту возрождения Казанского Богородицкого монастыря.
В завершение встречи раис Татарстана пригласил патриарха Кирилла посетить республику и выразил надежду на продолжение совместной работы.
