Минниханов встретился с патриархом Кириллом в Москве

Стороны обсудили духовное развитие Татарстана и восстановление исторических храмов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече также участвовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Стороны выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске и отметили, что их молитвы направлены на скорейшее выздоровление пострадавших.

Рустам Минниханов подчеркнул, что регулярные встречи с патриархом Кириллом свидетельствуют о позитивной динамике развития православия в Татарстане и укреплении взаимопонимания между конфессиями.

Во время беседы обсуждались вопросы духовного развития республики и планы по восстановлению исторических храмов. Особое внимание стороны уделили проекту возрождения Казанского Богородицкого монастыря.

В завершение встречи раис Татарстана пригласил патриарха Кирилла посетить республику и выразил надежду на продолжение совместной работы.

Ранее «Реальное время» писало, что в Абу-Даби построят первый русский православный храм.

