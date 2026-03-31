Более 2 тысяч студентов ИТИС КФУ получили гранты на обучение

Программа поддерживается правительством Татарстана и финансируется из бюджета республики на 22,6 млн рублей

Порядка 2 тысяч студентов Института информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ получили гранты на обучение по направлению «Программная инженерия» по профилю «Современная разработка программного обеспечения». Об этом сообщает Минцифры Татарстана.

Ежегодно на эти цели в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» из бюджета республики направляют более 22,6 млн рублей.

Разработка программного обеспечения остается самым крупным сегментом ИТ-рынка Татарстана с долей 52,3%. В 2025 году выручка ИТ-компаний, занимающихся изданием ПО, выросла на 153% по сравнению с 2024 годом.

Грантовая программа действует с 2015 года при поддержке правительства Татарстана и помогает привлекать талантливых студентов. После выпуска они отрабатывают обучение на предприятиях республики.

