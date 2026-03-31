Власти начали оперативную работу по вопросу состояния воздуха в Нижнекамске

По поручению Рустама Минниханова информация о текущей ситуации регулярно направляется руководству республики

Минэкологии Татарстана оперативно приступило к работе по вопросу состояния воздуха в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Отмечается, что соответствующая работа ведется в оперативном режиме.

Кроме того, по поручению Рустама Минниханова оперативная информация о текущей ситуации по этому вопросу регулярно докладывается ему.

Ариана Ранцева