Соцсети: в Казани медики скорой пинали пациента, лежащего на земле

Фото: соцсети

В Казани медики, прибывшие на вызов, пинали мужчину, который лежал на земле в невменяемом состоянии. Видео появилось в соцсетях.

Со слов автора поста, он увидел лежащего на земле мужчину и решил вызвать скорую. Прибывшие медики начали легонько пинать его. Судя по видео, мужчина, скорее всего, был пьян. Спустя время врачи вызвали полицию, мужчину «загрузили» в машину и увезли.

В Челнах местная жительница пожаловалась на пустующие больницы города, которые не принимают пациентов и перенаправляют их в инфекционку.