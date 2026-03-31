Спецборт МЧС доставит пострадавших при пожаре из Нижнекамска в Москву
Самолет Ил-76 оснащен медицинскими модулями и аппаратами ИВЛ, сопровождать пассажиров будут врачи, психологи и специалисты Минздрава
Спецборт МЧС России доставит пострадавших при пожаре из Нижнекамска в Москву. Самолет Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, включая аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, сообщает МЧС Татарстана.
Во время перелета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава РФ.
Ранее «Реальное время» писало, что на «Нижнекамскнефтехиме» произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом.
