Ученые оценили вероятность новой вспышки класса X на Солнце

По данным лаборатории солнечной астрономии, она составляет около 20%

Вероятность новой солнечной вспышки высочайшего класса X составляет около 20%. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, вспышечная активность Солнца сейчас находится на стадии роста. При этом математические модели не позволяют точно прогнозировать ситуацию на двое суток вперед. На сегодняшний день специалисты оценивают вероятность новой вспышки класса X примерно в 20%.

Накануне в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце произошла вспышка высочайшего класса X1.5. Это случилось впервые почти за два месяца.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Подобные явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут вызывать магнитные бури на Земле.

