Михаил Мурашко посетил пострадавших на заводе «Нижнекамскнефтехим»

В больнице Казани находится 21 госпитализированный, пятеро в тяжелом состоянии, пострадавших эвакуировали вертолетами санитарной авиации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко навестил пострадавших в происшествии на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республиканской клинической больнице Казани. Вертолетами санитарной авиации были эвакуированы мужчина и женщина в тяжелом состоянии. Глава Минздрава ознакомился с ходом оказания помощи и пообщался с врачами.

По оперативным данным, за медицинской помощью обратились 68 человек, 21 из них госпитализирован, пятеро находятся в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. В Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Ариана Ранцева