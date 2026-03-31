РПН: в Татарстане с начала года зафиксировали 57 случаев мышиной лихорадки

Роспотребнадзор рекомендует особое внимание уделить мерам профилактики при посещении дач и садовых участков

В Татарстане с начала года зарегистрировано 57 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции.

По словам Авдониной, ситуация находится под контролем — резкого роста заболеваемости не наблюдается, однако сохраняются определенные риски из-за высокого снежного покрова. Он создал благоприятные условия для грызунов.

Роспотребнадзор рекомендует особое внимание уделить мерам профилактики при посещении дач и садовых участков, включая использование индивидуальных средств защиты и обработку территории от грызунов. Ранее в Татарстане был объявлен план действий для борьбы с мышиной лихорадкой. Причиной стали благоприятные условия для размножения грызунов — высокий снежный покров и быстрое таяние снега. А с 1 апреля по 31 мая пройдет санитарно-экологический двухмесячник, направленный на очистку территории республики.

