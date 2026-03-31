Госсовет Татарстана отозвал законопроект об ограничениях для СМИ

Инициатива заключалась в запрете распространения «обвинительной информации» в средствах массовой информации до вступления судебного решения в силу

Госсовет Татарстана отозвал свою инициативу о запрете распространения «обвинительной информации» в СМИ до вступления судебного решения в силу. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Напомним, что законопроект вводит понятие «обвинительная информация» — сведения, формирующие у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным человеком или организацией противоправных действий. Распространение такой информации допускается только при наличии вступившего в силу судебного акта.

Ранее это вызвало широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подумать о последствиях, которые могут возникнуть после принятия той или иной законодательной инициативы, а также не создавать напряжения в обществе. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал разумным предложение Татарстана.



Наталья Жирнова