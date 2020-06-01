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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

20:48, 01.06.2020
«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»
Фото: realnoevremya.ru

«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу на «Ак Барс Арене». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Большой спорт в Казани возвращается на большой стадион — после возобновления РПЛ наша команда сыграет пять матчей в родных стенах. Вместе со всеми болельщиками ждем от «Рубина» хорошей игры и побед после рестарта чемпионата», — написал Леонов на своей странице в «Инстаграме».

После возобновления РПЛ «Рубину» предстоит сыграть пять домашних матчей. Казанцы примут на «Ак Барс Арене» московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Оренбург», «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, РФС ранее объявил о возобновлении РПЛ после 21 июня. Свой первый официальный матч после выхода из режима самоизоляции «Рубин» проведет в Екатеринбурге против местного «Урала».

СпортФутбол Татарстан
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