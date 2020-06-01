«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России по футболу на «Ак Барс Арене». Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Большой спорт в Казани возвращается на большой стадион — после возобновления РПЛ наша команда сыграет пять матчей в родных стенах. Вместе со всеми болельщиками ждем от «Рубина» хорошей игры и побед после рестарта чемпионата», — написал Леонов на своей странице в «Инстаграме».

После возобновления РПЛ «Рубину» предстоит сыграть пять домашних матчей. Казанцы примут на «Ак Барс Арене» московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Оренбург», «Краснодар» и «Ростов».

Напомним, РФС ранее объявил о возобновлении РПЛ после 21 июня. Свой первый официальный матч после выхода из режима самоизоляции «Рубин» проведет в Екатеринбурге против местного «Урала».