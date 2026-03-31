«КОС-Синтез» посетил детский лагерь «Юность»

Игорь Чирков и Богдан Комаров поговорили с подростками о здоровом образе жизни

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтеза» Игорь Чирков и Богдан Комаров посетили детский лагерь «Юность» в Нижнекамском районе.

Темой вечера стали разговоры о здоровом образе жизни. Ватерполисты «КОС-Синтеза» рассказали о своем образе жизни, трудностях, возникающих на пути. Поделились нюансами своего вида спорта и некоторыми секретами мотивации и успеха.

У детей была возможность пообщаться со спортсменами. Юные участники встречи задали множество интересных и необычайно серьезных вопросов. Казалось, сами профессиональные спортсмены периодически задумывались над ответами. В конце дети организовали спонтанную автограф-сессию с ватерполистами.

За самые интересные вопросы ребята получили призы от ватерпольного клуба «КОС-Синтез» и фото на память.

